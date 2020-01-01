فيديو.. مغنٍ إماراتي "شهير" يطلق أغنية مشتركة مع فنان إسرائيلي "أهلاً بيك"

وكالات / سما /

أصدر المغني الإماراتي وليد الجاسم، أغنية مشتركة مع الفنان الإسرائيلي إلكانا مارتزيانو حملت اسم "أهلاً بيك" بالعربية و"مرحباً صديقي" بالعبرية.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن الأغنية الجديدة هي أول عمل فني إماراتي- إسرائيلي مشترك.

وكتب الأغنية المؤلفان الإسرائيليان دورون ميدالي وهينريي، وقد شملت الأغنية على أجزاء باللغات العربية والإنكليزية، والعبرية، وأخرجها الإسرائيلي عوزي جورج، وقد تم تصوير أجزاء منها في كل من إسرائيل ودبي.

ويحظى الجاسم بشعبية كبيرة في الإمارات، بينما مارتزيانو هو الفائز بالموسم الثالث من النسخة الإسرائيلية من برنامج "ذا فويس".