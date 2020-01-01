رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 وفيات و510 إصابات في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة في محافظات الضفة الغربية، و281 إصابة جديدة في المحافظات الشمالية، و127 في المحافظات الجنوبية، و102 في مدينة القدس.

وأكدت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 85.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 354 حالة في المحافظات الشمالية، و194 حالة تعافٍ في مدينة القدس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (77)، محافظة نابلس (34)، محافظة بيت لحم (42)، محافظة قلقيلية (10)، محافظة رام الله والبيرة (39)، جنين (38)، أريحا والأغوار (22)، قطاع غزة (127)، ضواحي القدس (16)، مدينة القدس (102)، طوباس (3).

وتابعت الوزارة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (125)، محافظة نابلس (29)، محافظة جنين (20)، محافظة طولكرم (29)، محافظة قلقيلية (151)، مدينة القدس (194).

ولفتت إلى وجود 46 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأعلنت أنه بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، وبعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.