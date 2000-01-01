السجن مدى الحياة لممرض بولندي في ألمانيا قتل مرضاه بالإنسولين

وكالات / سما /

حُكم على ممرض بولندي سابق بالسجن مدى الحياة في ألمانيا لإدانته بقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص بإعطائهم جرعات زائدة من الإنسولين، في قضية تذكّر بجرائم مشابهة ارتكبها الممرض نيلز هوغل وراح ضحيتها العشرات.

وصدر الحكم في حق جيغوج ستانيسلاف ف. البولندي البالغ 38 عاما، بالعقوبة القصوى في ألمانيا أي السجن مدى الحياة مع فترة سجنية مضمونة تبلغ 15 عاما يكون خلالها إطلاق السراح شبه مستحيل.

وبعدما رفض الكلام خلال الجلسات، اعتذر الممرض في نهاية المحاكمة من أقرباء الضحايا مبديا "عميق الندم". وقال "ما فعلته كان ولا يزال وحشيا جدا".

وفي بادئ الأمر، تناول القرار الاتهامي ست جرائم قتل مفترضة فيما أضيفت جريمة سابعة خلال المحاكمة، لكن لم تصدر المحكمة إدانة في حقه سوى في ثلاث جرائم.

وكان الممرض يعاني شخصيا من مرض السكري ما كان يتيح له الحصول على مادة الإنسولين بموجب وصفة طبية.

كذلك أقر بأنه كان محكوما بالسجن عشر سنوات في بولندا بتهمة التزوير، وأمضى محكومية بالسجن بين 2008 و2014. وهو ارتكب عمليات سرقة منذ الصغر.

وتذكر هذه الوقائع بقضية الممرض السابق نيلز هوغل الذي كان يعاني "اضطرابا نرجسيا حادا" وفق الأطباء النفسيين. وقد حكم عليه في حزيران/يونيو 2019 بالسجن مدى الحياة لقتله ما لا يقل عن 85 مريضا في مستشفيين في ساكسونيا السفلى في شمال غرب ألمانيا.

وبين 2000 و2005، تسبب بنوبات قلبية لدى مرضى كان يختارهم عشوائيا ليحاول بعدها إنعاشهم، سعيا لإيهام زملائه بأنه يقوم بعمل بطولي. ويعتبر المحققون أن حصيلة ضحاياه الفعلية قد تتخطى المئتين، إذ إن مرضى كثيرين أحرقت جثثهم.