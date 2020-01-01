اسرائيل : 31 وفاة و4674 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 31 حالة وفاة و4674 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة، وذلك على الرغم من الانخفاض بنسبة الإصابة بالعدوى.



وبهذه الحصيلة التي سجلت، أمس الثلاثاء، يرتفع إجمالي الإصابات النشطة إلى 61606، بينما بلغ عدد الإصابات التي سجلت منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي، 278585 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 1803 حالات وفاة.



وتأتي حصيلة الوفيات والإصابات والارتفاع المتواصل في الإصابات النشطة، وذلك على الرغم من الانخفاض الذي سجل بنسبة العدوى التي بلغت 10.5% من مجمل الفحوصات التي أجريت، أمس الثلاثاء، وبلغت 46500.



ويرقد في مستشفيات البلاد وأقسام كورونا 1612 مصابًا، منهم 855 مصابًا بحالة خطيرة، و298 مصابًا وصفت حالتهم بالخطيرة، بينما 223 مصابًا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.



وبحسب معطيات وزارة الصحة، فإن بين مرضى كورونا الذين تكون حالتهم صعبة وحرجة 15% من المجتمع الحريدي و24% من المجتمع العربي، علمًا أن معطيات الوفيات من كورونا في المجتمع الحريدي 12%، وهي بمثابة 3 أضعاف ما توقعه الخبراء.



ووفقا لمعطيات وزارة الصحة فإن أكثر من 3% من السكان أصيبوا بفيروس كورونا، وكانت أبرز الإصابات وانتشار الفيروس على النحو التالي: القدس 7068، وبني براك 5618، وأسدود 2601، ومستوطنة "موديعين عيليت" 2568، وتل أبيب 2048 إصابة، وملبس (بيتاح تكفا) 1778، وأم خالد (نتانيا) 1614، وبيت شيمش 1457 إصابة، وبئر السبع 1316، وريشون لتسيون 1309، وحيفا 1215 إصابة، ومستوطنة "غلعاد" 1213، وحولون 1171، وصرفند (رحوفوت) 1153، ومستوطنة "بيتار عيليت" 1103 إصابات.