الديمقراطية: توافق مع فتح على الانتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل

رام الله / سما /

قال معتصم حمادة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: "إن الجبهة أكدت خلال اجتماعها بوفد حركة فتح على ضرورة تنظيم مبادئ الائتلاف الوطني على قاعدة الشراكة الوطنية وضرورة بناء القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية وتشكيل الهيئة الوطنية المعنية بإنجاز الاستراتيجية الوطنية عملا بقرارات ومخرجات اجتماع الرئيس محمود عباس بالأمناء العامين للفصائل".

وأوضح حمادة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم التوافق خلال الاجتماع على أسس الانتخابات التي ستجري وفق نظام التمثيل النسبي الكامل بما يشمل التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، مبينا أن الجبهة الديمقراطية رحبت بلقاءات وفد حركة فتح مع حماس في إسطنبول على أن تشكل أساسا لحوار وطني شامل.

وأضاف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية معتصم حمادة إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل في القاهرة في إطار حوار وطني مباشر يكون على جدول أعماله كافة القضايا المطروحة على الاجندة الوطنية بما يمكن شعبنا من المواجهة الوطنية الشاملة لصفقة القرن وخطة الضم والتطبيع .