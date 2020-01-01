  1. الرئيسية
  2. الصحة

باحثون في معهد سويدي يكتشفون صلة بين الضغط العصبي والاكتئاب

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
باحثون في معهد سويدي يكتشفون صلة بين الضغط العصبي والاكتئاب



وكالات / سما /

حدد الباحثون في معهد كارولينسكا بالسويد بروتينا في المخ مهم لكل من وظائف مادة السيروتونين المسؤولة عن تنظيم المزاج ولإطلاق هرمونات الضغط العصبي، في الفئران على الأقل.

بعد المرور بصدمة أو بضغط عصبي حاد، يطور بعض الأشخاص استجابة غير طبيعية من الضغط العصبي أو الضغط العصبي المزمن. وهذا يزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى مثل الاكتئاب والقلق ولكن لايزال من غير المعروف ما هي الآليات المسؤولة عن كيفية تنظيم استجابة الضغط العصبي.

أظهرت جماعة البحث في معهد كارولينسكا سابقا أن البروتين المسمى "بي 11" يلعب دورا مهما في وظائف السيروتونين وهو ناقل عصبي في المخ ينظم المزاج. والمرضى الذين يعانون من الاكتئاب وضحايا الانتحار لديهم مستويات أقل من بروتين "بي 11" في أمخاخهم ويظهر على فئران التجارب ذوي المستويات المنخفضة من "بي 11" سلوكا يشبه الاكتئاب والقلق.

وتظهر الدراسة الجديدة أن "بي 11" يؤثر على الاطلاق المبدئي للكورتيزول وهو هرمون الضغط العصبي في الفئران بتعديل نشاط خلايا عصبية محددة في منطقة الغدة النخامية في المخ.

وبالإضافة إلى ذلك أظهرت التجارب أن الفئران التي لديها نقص في "بي 11" تستجيب بشكل أكثر قوة للضغط العصبي فيما يكون معدل ضربات القلب أعلى وعلامات أعلى على القلق مقارنة بالفئران التي لديها مستويات طبيعية من "بي 11".

قد تساهم نتائج الدراسة التي نشرت في دورية "موليكولر سايكياتري" البريطانية في تطوير عقاقير جديدة للاكتئاب والقلق.

#الاكتئاب #الضغط العصبي #القلق #السويد

الأكثر قراءة اليوم

مدير الطب الوقائي يحذر: قد نصل إلى سيناريو إعادة إغلاق قطاع غزة في هذه الحالة..

واللا الاسرائيلي: قطاع غزة على صفيح ساخن.. وحماس غير راضية عن سير التفاهمات الأخيرة!

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

في أول لقاء بينهما: بن زايد يدعو لـ "حل الدولتين" وأشكنازي يطالب الفلسطينيين بالمفاوضات المباشرة

السفير الأمريكي في تل أبيب يحذر من فوز جو بايدن :سوف يكون نقمة على اسرائيل ودول الخليج

رجل أعمال إماراتي للاجئين الفلسطينيين: لن تعودوا إلى بلدكم

"الطاقة" بغزة: وافقنا على عرض اتحاد المقاولين للشروع بإنتاج كهرباء وبيعها بسعر 2 شيكل

الأخبار الرئيسية

الصحة: تسجيل 6 وفيات و510 إصابات في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة

اشتية: الشتاء القادم سيكون صعبا وسنوظف مئات الاطباء ونزيد مراكز العلاج

في تطور دراماتيكي ...فرنسا: مستعدون لحل مختلف عن حل الدولتين

u

صحيفة تكشف عن هدنة بين حزب الله وإسرائيل برعاية دولية

أمير سعودي يواصل تصريحاته : ياسر عرفات رقص فرحا..ومصر لم تعلم عن أوسلو (فيديو)