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التين.. يقوي القلب ويحارب الإمساك

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
التين.. يقوي القلب ويحارب الإمساك



وكالات / سما /

قال المركز الألماني للتغذية إن التين يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه مفيد لصحة القلب والعظام والأعصاب والنظر والأمعاء والبشرة.

وأوضح المركز أن التين يعد كنزاً من المعادن والفيتامينات؛ فهو غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم المهمين لصحة القلب، والكالسيوم المهم لصحة العظام، والحديد المهم لبناء الدم، وفيتامين A المهم لصحة النظر وجمال البشرة وفيتامينات B المهمة لصحة الأعصاب، ومنها فيتامين B7 المعروف باسم "البيوتين" والمهم لجمال البشرة والشعر والأظافر.

كما يزخر التين بالألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط عملية الهضم، ومن ثم تحارب الإمساك. وبالإضافة إلى ذلك، يمتاز التين بأنه قليل السعرات الحرارية؛ ومن ثم فهو يساعد على التمتع بالرشاقة.

#التين #القلب #الإمساك #الصحة

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