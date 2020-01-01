اشتية: الشتاء القادم سيكون صعبا وسنوظف مئات الاطباء ونزيد مراكز العلاج

رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن هذا الضغط الأمريكي - الإسرائيلي الرامي لخدمة الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي سوف يتبخر، واقول لبعض الإخوة العرب اتعظوا من التاريخ.

وأضاف في جلسة مجلس الوزراء، أن كل وحدة استيطانية هي مشروع ضم لأرضنا نرفضها ونطلب من العالم رفضها كما رفض مشروع الضم.

وبين اشتية: نواصل إجراءاتنا المشدده لتقليص مساحة انتشار فيروس الكورونا حيث يشهد العام عودة مكثفة للفايروس وازدياد في الإصابات.

وأوضح: الشتاء القادم سوف يكون صعبا علينا جميعا، لذلك نقوم بتوظيف مئات الأطباء والممرضين وموظفي الخدمات الصحية والطبية، ونزيد من أسرة العناية المكثفة وأجهزة التنفس، ومراكز العلاج والفحص والمختبرات.

وأشار اشتية: بداية النهاية لأزمة الكهرباء قبل حلول الشتاء القادم حيث افتتحنا محطة صرة بما يخدم شمال الضفة الغربية، وخلال أيام محطة قلنديا وبليها محطة بيت اولا في الخليل

وناقش مجلس الوزراء اليوم الخطة الشاملة لإصلاح قطاع المياه ومأسسة هذا القطاع.

ويُوقع اليوم اتفاق استئناف العمل في منطقة يطا/ جنوب الخليل لمشروع الصرف الصحي المتوقف منذ فترة زمنية طويلة، وهو بقيمة 57 مليون دولار ومشاريع أخرى موازية بقيمة إجمالية تصل الى 70 مليون دولار.

وأكد أنه تمت مساعدة مستشفيات مدينة القدس بعد توقف المساعدات الأمريكية، حيث تم ترتيب دفعات لمستشفى المطّلع، وتأمين قرض لمستشفى المقاصد بقيمة 45 مليون شيكل من أجل المساعدة في إخراج المستشفى من أزمته وإعادة هيكلة عمله.

وقال: نعيش ظروفا صعبة، من حصار مالي وضغوط علينا وتشويش على عملنا وتشويه لرواية شعبنا وتاريخه النضالي، ولكن نحن شعب الجبارين القادر على اجتياز الحصار واجتياز الأزمة كما اجتزناها سابقا، ولكن هذه المرة نخرج أقوى بالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.