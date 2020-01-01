تسريب صور وبعض مواصفات هاتف إل جي المنتظر

وكالات / سما /

منذ بداية العام الجاري طرحت شركة إل جي عدة نماذج من الهواتف المتطورة وبأسعار منافسة لاستعادة مواقعها في سوق الأجهزة الذكية، , وتتحضر لإطلاق واحد من أفضل الهواتف المخصصة لشبكات 5G.

وأشارت قناة Evan Blass الشهيرة على "تويتر" مع عدد من المواقع المختصة بشون التقنية إلى أن هاتف إل جي الأقوى لهذا العام سيحمل اسم K92 5G، وسيكون من بين أفضل الهواتف القادرة على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

وتظهر الصور التي سربت لهذا الهاتف أنه سيحصل على كاميرا أساسية بأربع عدسات، إحدى عدساتها ستأتي بفتحة كبيرة لالتقاط صور عريضة وعالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة، وستكون دقة هذه العدسة تبعا للتسريبات 64 ميغابيكسل.

وعلى يمين الكاميرا على الواجهة الخلفية للهاتف سيتوضع مصباح إضاءة بعمل بتقنيات LED، أما الحافة اليمنى للهيكل فسيثبت عليها ماسح لبصمات الأصابع، والحافة اليمنى ستزود بزر الطاقة وزرين للتحكم بالصوت.

وسيحصل هذا الهاتف أيضا على كاميرا أمامية تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه مثبتة أعلى ومنتصف الشاشة، وعلى منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد الواقع عبر الأقمار الصناعية.

ومن المتوقع أن تطرحه إل جي قبل نهاية العام الجاري في العديد من أسواق العالم، وأن يستخدم أيضا لصالح Cricket Wireless الأمريكية.