الشعراوي يعود للدوري الإيطالي في يناير عن طريق فريقه السابق

وكالات / سما /

ذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي بأن ستيفان الشعراوي لاعب فريق شانجهاي شينوا الصيني الحالي سيعود إلى صفوف فريق روما من جديد، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وانتقل الدولي الإيطالي ستيفان الشعراوي لفريق شانجهاي شينوا صيف عام 2019، قادماً من روما بمبلغ 16 مليون يورو.

وحاول النجم الإيطالي العودة من جديد للعب في الدوري الإيطالي عبر بوابة فريقه السابق روما قبل انتهاء الميركاتو الصيفي، ولكن فشل النادي العاصمي في استعادة لاعبه.

وأشار الموقع إلى أن ستيفان الشعراوي كان يرغب في العودة لفريق روما، ولكن لم يحدث ذلك، لذلك اتفق مع فريقه السابق على الانضمام إليه من جديد في شهر يناير المقبل.

وأضاف الموقع بأن إدارة روما قد توصلت لاتفاق مع فريق شانجهاي شينوا على التعاقد مع ستيفان الشعراوي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع إمكانية التعاقد معه بشكل نهائي بمبلغ 20 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن ستيفان الشعراوي قد شارك مع فريقه الصيني هذا الموسم في 6 مباريات فقط، وصنع هدفاً.