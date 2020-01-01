زيدان يترقب نجم ليون الموسم المقبل

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إسبانية، عن صفقة جديدة يستهدف زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، إحضارها إلى "سانتياغو برنابيو" الصيف المقبل.

ولم يبرم ريال مدريد أي صفقات هذا الصيف، واعتمد على استعادة لاعبيه المعارين، في ظل الأزمة المالية التي أحدثها فيروس "كورونا".

وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن زيدان متسمك بالتعاقد مع حسام عوار نجم وسط أولمبيك ليون، في الصيف المقبل.

وأثنى زيدان على عوار خلال أحد المؤتمرات الصحافية، مؤكدا على ترحيبه بالانضمام لريال مدريد، في حين أكد لاعب ليون رغبته في الاستمرار بناديه الحالي خلال الموسم الجديد.

وأوضح التقرير، أن مسؤولي الريال تفهموا من تصريحات عوار أنه لا يرفض اللعب لـ"الميرينغي"، وإنما ينتظر أن يتم حسم الأمور الموسم المقبل، لأنه على علم بالأزمة المالية التي يمر بها بطل "الليغا".

وأشار إلى أن زيدان يفضّل حسام عوار على الهولندي دوني فان دي بيك، الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف.