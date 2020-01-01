لماذا رفض عثمان ديمبيلي الرحيل عن برشلونة؟

وكالات / سما /

سار عثمان ديمبيلي عكس رغبة إدارة برشلونة، بعدما رفض الرحيل بنظام الإعارة إلى مانشستر يونايتد، خلال الانتقالات الصيفية المنقضية.

وقرر ديمبيلي، البقاء ضمن صفوف البارسا، رغم اهتمام مانشستر يونايتد بضمه هذا الصيف، في ظل حاجة الشياطين الحمر للتعاقد مع جناح أيمن.

وكان برشلونة يريد التخلص من عثمان ديمبيلي حتى يقوم بتمويل صفقة ممفيس ديباي، ولكن عثمان ديمبيلي رفض ذلك، حيث يعتقد النجم الفرنسي بأنه قادر على إقناع رونالد كومان.

وبحسب “راديو كتالونيا“، فإن عثمان ديمبيلي رفض الرحيل إلى مانشستر يونايتد بنظام الإعارة هذا الصيف، لأنه دخل في محادثات مع يوفنتوس، ليذهب إليهم الموسم المقبل، أو بعد موسمين عندما يكون حراً.

ولم يظهر ديمبيلي كثيراً تحت قيادة كومان في المباريات الثلاث الأولى بالدوري الإسباني، لذا سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان المدرب الجديد سيمنحه فرصةً في الأسابيع المقبلة.