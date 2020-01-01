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كافاني يعترف: كنت على وشك اعتزال كرة القدم مؤخراً!

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
كافاني يعترف: كنت على وشك اعتزال كرة القدم مؤخراً!



وكالات / سما /

اعترف المهاجم الأوروجواياني إدينسون كافاني، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الجديد ، أنه كان على وشك اعتزال كرة القدم نهائياً في الآونة الأخيرة، حسبما أوردت صحيفة ذا صن البريطانية.

و أشارت الصحيفة إلى أن الماتادور كافاني كان على مقربة من تعليق حذائه بعد إصابة صديقته بفيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 “.

و قال كافاني حسبما نشرت الصحيفة ” صحة أسرتك تأتي أولاً ، و بالطبع فكرت في الاعتزال و ترك كرة القدم في ذلك الوقت”.

و أضاف لاعب اليونايتد الجديد ” عانينا خلال فترة تفشي كورونا مع الأسرة وصديقتي، وفي الحقيقة كانت الأمور سيئة بسبب الخوف والفزع ، و الحمد لله أننا تعافينا من الإصابة وها نحن هنا”.

و استطرد في تصريحاته مؤكداً ” فكرت فعلياً في الاعتزال والبقاء في بلدي ، و أظن أن هذا طبيعي لأن القلق بدأ يدخل عقلك”

و أكمل كافاني ” الدوريات بدأت بالفعل ، و أردت الحصول على فريق قبل غلق السوق ، و الآن أنا في مانشستر يونايتد و متحمس لارتداء قميص الفريق”.

#إدينسون كافاني #كرة القدم

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