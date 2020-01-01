محمد باسم يوقع رسمياً لـ "الجيل" السعودي

رام الله / سما /

انتقل محمد باسم، نجم وسط مؤسسة البيرة والمنتخب الوطني، إلى السعودية للاحتراف في صفوف نادي الجيل السعودي، أحد أندية الدرجة الأولى.



ووقع باسم على عقد الانتقال بشكل رسمي للعب في صفوف الجيل، لمدة موسم واحد بحضور ممثل نادي الجيل السعودي.



ووجه باسم، شكره لعائلته، وخص بالذكر والده ووالدته لدعمهم المستمر له، كما شكر إدارة نادي مؤسسة البيرة لمساندتها الدائمة له، ودعمه الكامل لتحقيق حلمه بالاحتراف الخارجي.



وقال باسم بعد التوقيع على العقود، بأنه سيستثمر هذه الفرصة بالشكل المطلوب لتقديم نفسه بشكل طيب للغاية، في أول تجربة احترافية خارجية له، لكنها ليست الأخيرة بالنسبة للاعبين الفلسطينيين في الدوري السعودي.



ولعب باسم في صفوف نادي هلال القدس خلال الموسم الماضي، كلاعب معار من البيرة، وكان يفترض أن يعود هذا الموسم للعب في صفوف فرسان الوسطـ، لكنه احترافه الخارجي غير وجهته للدوري السعودي.