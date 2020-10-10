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الخارجية: فتح باب التسجيل للراغبين في السفر إلى دبي والرياض والكويت وجورجيا

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: فتح باب التسجيل للراغبين في السفر إلى دبي والرياض والكويت وجورجيا



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى الأردن، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التسجيل للطلبة والمواطنين الراغبين بالسفر إلى دبي، والكويت، والرياض، للالتحاق بدارستهم واعمالهم واسرهم.

ودعت الخارجية في بيان صحفي، الراغبين في السفر إلى إلى دبي والرياض والكويت التسجيل على الرابط التالي: . www.mofa.pna.ps/evacuation

وأشارت إلى أن باب التسجيل يفتح بدءاً من الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، ويغلق في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت المقبل الموافق 10/10/2020، علماً أن التسجيل في هذه المرحلة يهدف إلى حصر اعداد الراغبين في السفر.

 وفي السياق ذاته، أعلنت الخارجية عن فتح باب التسجيل للطلبة والمواطنين الراغبين بالسفر الى جورجيا للالتحاق بدراستهم وأعمالهم واسرهم، وذلك من خلال الاتصال على محمد شقورة على الرقم (0592030288).

وأوضحت أن باب التسجيل يفتح في تمام الساعة العاشرة من اليوم الأربعاء، ويغلق في تمام الساعة العاشرة  من صباح يوم غد الخميس.

#وزارة الخارجية #السفر

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