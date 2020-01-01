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الاحتلال يعتقل 11 مواطنا ويقتحم مدرسة في الضفة

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الأربعاء، 11 مواطنا من الضفة، واقتحمت مدرسة واستولت على تسجيل كاميرا مراقبة من داخلها.

ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الرحمن البشيتي من منزله في البلدة القديمة من مدينة القدس، واقتادته إلى مركز التحقيق في المسكوبية.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين، وهما: حسام تيسير ربعي من بلدة يطا، وعماد احمد جاد الله (26 عاما)، بعد ان استدعته لمقابلة مخابراتها في منطقة طرامة جنوب غرب الخليل.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل بمدينة الخليل، عرف من أصحابها: عبد العليم دعنا، والاسير يونس عايش، وهاشم فايز حوشية، ومحمد خضر حوشية، ومراد خضر حوشية من بلدة يطا جنوب الخليل.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين، وهم: وليد توفيق حسن (30 عاما)، وابراهيم يوسف فايز حسن (23 عاما)، من بلدة قصرة، وقسام الجاغوب من قرية بيتا.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين واقتحمت مدرسة في قرية الجلمة واستولت على تسجيل كاميرا المراقبة من داخلها.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين حسان نايف جرار من قرية الهاشمية، ومؤمن أحمد أبو معلا من بلدة قباطية، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال  قرية الجلمة شمال شرق جنين، وداهمت مدرسة الذكور فيها واستولت على تسجيل كاميرا المراقبة بعد أن احتجزت آذن المدرسة شعبان عثمان واستجوبته، فيما منعت مدير المدرسة وهيئتها التدريسية من دخولها.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين.

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين، ما زالا مجهولي الهوية، بعد أن أوقفت المركبة التي كانا يستقلانها قرب قرية النبي صالح شمالا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوة خاصة إسرائيلية، اختطفت الشاب ياسر درويش، قرب حاجز عطارة العسكري شمال رام الله.

#الاحتلال #الضفة المحتلة

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