رام الله / سما /

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، خبرا لأمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، اكد فيه أن القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لن تقبل بأي مخطط ينتقص من حقوق شعبنا.

كما أبرزت الصحف الثلاث، خبر تسجيل 10 وفيات و475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يهنئ نظيره المصري لمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر

- الرجوب: القيادة وعلى رأسها الرئيس لن تقبل بأي مخطط ينتقص من حقوق شعبنا

- وزير جيش الاحتلال يقرصن أموال أسرى وعائلات شهداء

- وقفة نسوية في حلحول رفضا للتطبيع وإسنادا للقيادة

- الأسير محمد الطوس يدخل عامه الـ36 في سجون الاحتلال

- مستوطنون يعتدون على رعاة أغنام جنوب الخليل ويقيمون بؤرة استيطانية في أراضي بيت دجن

- أمير الكويت يطلب من الحكومة التحضير لانتخابات تشريعية

- الوزيران أبو سيف وعساف يوقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات

- 10 وفيات و475 إصابة جديدة بـ "كورونا"

- "كورونا" يفرق المسنين في المخيمات الفلسطينية ويضاعف أعباء متابعتهم

- أكثر من 4 ملايين أدلوا بأصواتهم مبكرا في الانتخابات المقررة الشهر المقبل.. انتقادات لترامب بسبب تقليله من مخاطر "كورونا"

- ميشيل أوباما توجه انتقادات لاذعة لترمب وتصفه بالعنصري

- "الصحة العالمية": لا يمكننا انتظار ظهور لقاح ضد "كورونا"

- غالبية إسرائيلية تؤيد انتخابات مبكرة والليكود "يتقلص" لصالح "يمينا"

* "الأيام":

- الرئيس يهنئ نظيره المصري لمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصارات حرب أكتوبر

- مستوطنون مسلحون يشنون اعتداءات جديدة وإصابة مواطنين خلال اقتحام مخيم عقبة جبر

- وفد "فتح" يبحث مع نائب وزير الخارجية السوري آخر تطورات القضية الفلسطينية

- الاحتلال يعد لإقرار مخططات بناء استيطاني لمنع توسيع بلدات فلسطينية

- غزة: البالونات الحارقة تحلق في سماء القطاع منذرة بعودة التصعيد

- "الوباء": 10 حالات وفاة خلال 24 ساعة ورصد 477 إصابة، و714 حالة تعاف

- إسرائيل: 35 وفاة و4876 إصابة جديدة بـ "كورونا"

- الأردن: إغلاق المدارس والجامعات وحظر تجول كل جمعة وسبت

- وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يلتقيان في برلين يجولان بموقع نصب المحرقة

- الإسرائيليون يجددون تظاهراتهم ضد نتنياهو رغم الحظر

- "الصحة العالمية": لقاح "كورونا" قد يكون جاهزًا في نهاية العام

- ترامب يواصل الاستخفاف بجائحة كورونا وبايدن يتقدم في الاستطلاعات بـ 16 نقطة

* "القدس":

- الرئيس يهنئ نظيره المصري لمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات حرب اكتوبر

- وفد فتح يبحث مع الشعبية والديمقراطية في دمشق سبل استكمال الحوار الشامل

- أوامر عسكرية بإغلاق 3000 دونم من الأراضي المزروعة بالزيتون بالضفة

- اللجنة القطرية تبدأ صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة بغزة

- 69 مستوطنًا وعنصر أمن ومخابرات يقتحمون الأقصى

- 10 وفيات و475 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

- غانتس يوقع على قرارات مصادرة أموال عائلات شهداء وأسرى

- استطلاع للرأي العام الاسرائيلي: الليكود يتراجع وحزب يمينا يتقدم وغالبية تؤيد إجراء انتخابات مبكرة