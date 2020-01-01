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الاحتلال يعتقل مواطنين ويقتحم مدرسة في جنين

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنين ويقتحم مدرسة في محافظة جنين، شمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية ونادي الأسير في جنين ، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين حسان نايف جرار من قرية الهاشمية، ومؤمن أحمد أبو معلا من بلدة قباطية، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال  قرية الجلمة شمال شرق جنين، وداهمت مدرسة الذكور فيها واستولت على تسجيل كاميرا المراقبة بعد أن احتجزت آذن المدرسة شعبان عثمان واستجوبته، فيما منعت مدير المدرسة وهيئتها التدريسية من دخولها.

#الاحتلال

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