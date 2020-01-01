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الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من نابلس

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين من نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقال الناشط في المقاومة الشعبية في بلدة قصرة عبد العظيم وادي ، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزله ومنزله شقيقه خليل وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين وليد توفيق حسن (30 عاما)، وابراهيم يوسف فايز حسن (23 عاما)، بعد ان داهمت منزليهما.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس بلدية بيتا فؤاد معالي، ان قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في البلدة وفتشتها، واعتقلت المواطن قسام الجاغوب من منزله.

#الاحتلال

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