الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا واعتقلت حسام تيسير ربعي، بعد ان داهمت منزله في البلدة.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عماد احمد جاد الله (26 عاما)، بعد ان استدعته لمقابة مخابراتها في منطقة طرامة جنوب غرب الخليل.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة منزل بمدينة الخليل، عرف من أصحابها: عبد العليم دعنا، والاسير يونس عايش، وهاشم فايز حوشية، ومحمد خضر حوشية، ومراد خضر حوشية من بلدة يطا جنوب الخليل.