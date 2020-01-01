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اعتقال 7 مواطنين بينهم سيدة واقتحام منزل قيادي في الجبهة الشعبية

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 7 مواطنين بينهم سيدة واقتحام منزل قيادي في الجبهة الشعبية



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين بينهم سيدة، فيما جرى اقتحام منزل قيادي في الجبهة الشعبية.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال اعتقل من بلدة بيتا جنوب نابلس الشاب قسام عناد الجاغوب، ومن بلدة قصرة جنوب نابلس اعتقل الشاب إبراهيم الشيخ والشاب وليد سلامة.

ومن بلدة قباطية بجنين، اعتقل الاحتلال الأسير المحرر مؤمن أبو معلا.

ومن مدينة يطا جنوب الخليل، اعتقل الشاب حسام تيسير ربعي.

واعتقل الاحتلال الشاب علي بهيج بصة من بلدة العيزرية بالقدس، إلى جانب سيدة من ضاحية السلام في بلدة عناتا شرقًا.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال منزل القيادي في الجبهة الشعبية عبدالعليم دعنا بالقرب من مقر جامعة الخليل.

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