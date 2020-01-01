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بعد جهود حثيثة.. الاحتلال يوافق على إدخال أموال "الكانتينا" الخاصة بالأسرى

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد جهود حثيثة.. الاحتلال يوافق على إدخال أموال "الكانتينا" الخاصة بالأسرى



القدس المحتلة / سما /

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته صباح اليوم الأربعاء، أن إدارة سجون الاحتلال وافقت على إدخال الحوالة المالية الخاصة بمشتريات الأسرى الفلسطينيين الأمنيين أو ما تعرف بـ (الكانتينا) إلى حساباتهم، وذلك بعد جهود حثيثة بُذلت من قبل هيئة الأسرى وطاقمها القانوني.

وأوضحت الهيئة أن إدارة سجون الاحتلال كانت قد منعت نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، إدخال أموال "الكانتينا" في حسابات الأسرى، ويأتي هذا الإجراء بهدف التنغيص عليهم في كافة تفاصيل حياتهم اليومية وتضييق الخناق عليهم، خاصة أن الأسرى يعتمدون بشكل أساسي على أموال "الكانتينا" التي تحولها السلطة الفلسطينية والتي تبلغ 400 شيكل شهرياً في تلبية احتياجاتهم من طعام وسجائر وغيرها.

وأضافت أن الأسرى في مختلف السجون كانوا قد أعلنوا في وقت سابق عن برنامج نضالي، احتجاجاً على سياسة الاستفزاز بمنع دخول "الكانتينا"، والذي تمثل بإرجاع وجبات الطعام لمدة يومين، لكنهم علقوا هذه الخطوة بعد ذلك.

ولفتت الهيئة أن إدارة معتقلات الاحتلال تدرك أهمية "الكانتينا" بالنسبة للأسرى، لذلك فهي تستخدمها كورقة للضغط لمعاقبتهم ومساومتهم في حال توترت العلاقة بينهم، كما أنه من المفترض وفقاً للاتفاقيات الدولية أن تكون هي الجهة المسؤولة عن توفير احتياجات الأسرى والمعتقلين داخل السجون لكنها لا توفر الحد الأدنى منها، بالإضافة إلى ذلك فإن الوجبات المقدمة للأسرى سيئة النوع والكمية.

#الاحتلال #اسرى #كانتينا

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