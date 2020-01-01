مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في مظاهرات مطالبة برحيل نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء الثلاثاء، في عشرات المواقع المتفرقة احتجاجا على تقييد الحق في التظاهر بحجة وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، وللمطالبة برحيل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وذلك رغم الإغلاق الذي تفرضه الحكومة للحد من تسارع تفشي كورونا.

وقالت هيئة البث الرسمية، إن متظاهرين في ميدان "هبيما" بتل أبيب، نظموا مسيرة، باتجاه "شدروت روتشيلد"، لكن الشرطة قامت بتفريقها، كما فرقت تظاهرة في ميدان رابين بالمدينة ذاتها، بدعوى مخالفة القيود التي تحظر التجمهر.

وبحسب موقع عرب (48) فإن المتظاهرين هتفوا في تل أبيب مطالبين نتنياهو وحكومته بالاستقالة، كما رددوا "الديمقراطية أو الثورة"، "لن نتنازل حتى يستقل نتنياهو"، "ثروة، سلطة، عالم سفلي"، بينما عملت الشرطة على محاصرة المتظاهرين ومنعهم من مواصلة المسيرة.