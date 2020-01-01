  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إصابات جديدة بكورونا بالبيت الأبيض وبايدن يشترط المشاركة بالمناظرة بشفاء ترامب

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات جديدة بكورونا بالبيت الأبيض وبايدن يشترط المشاركة بالمناظرة بشفاء ترامب



وكالات

في الوقت الذي أظهرت الفحوص الطبية إصابة المزيد من المساعدين في البيت الأبيض بفيروس كورونا المستجد، أشترط المرشح الديموقراطي جو بايدن، الثلاثاء، مشارطته في المناظرة الثانية بشفاء الرئيس دونالد ترامب من الفيروس.

وأعلن بايدن أنه إذا لم يشف الرئيس تماما من مرض كوفيد-19 بحلول موعد مناظرتهما التلفزيونية الثانية المقررة في 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري فيجب عدم إجراء المناظرة.

من جانبه، قال ترامب في تغريدة على تويتر إنه يتطلع للمشاركة في المناظرة الثانية مع المرشح بايدن ، في حين أعلنت وزارة الدفاع (البنتاغون) أن كبار قادتها دخلوا حجرا صحيا بعد ثبوت إصابة أحد القادة العسكريين بفيروس كورونا. كما سجلت في صفوف العاملين بالبيت الأبيض، بينهم عضو في المكتب الإعلامي.

وقال المرشح الديموقراطي للصحافيين "إذا كان لا يزال مصابا بفيروس كورونا، فلا ينبغي أن نتناظر". وأضاف "أتطلع إلى مناظرته، لكنّي آمل فقط بأن يُصار إلى اتّباع جميع البروتوكولات".

وقال بايدن (77 عاما) الذي يتقدم حاليا على ترامب في نوايا التصويت على المستوى الوطني إن "هذه مشكلة خطيرة للغاية، لذا سأسترشد ... بما يقوله الأطباء فهذا هو الأمر الصحيح الذي ينبغي القيام به".

وعلى مدى أشهر عديدة سخر ترامب وفريقه الانتخابي من الاحتياطات التي اتّخذها المرشّح الديموقراطي، متهمين نائب الرئيس السابق بأنه يحاول الاختباء من خلال تجنب الناخبين وذلك بسبب احترامه الصارم للتدابير الواجب اتباعها للوقاية من الفيروس ولالتزامه إجراءات الحجر الصحي التي فرضت في ولايته ديلاوير.

وبعد مناظرة أولى سادتها الفوضى في 29 أيلول/سبتمبر، من المقرر أن يتواجه ترامب وبايدن في مناظرة ثانية ستجري في 15 تشرين الأول/أكتوبر في ميامي.

وبعد ثلاثة أيام من مناظرته الأولى ضد بايدن، أعلن ترامب ليل الخميس-الجمعة أنه وزوجته مصابان بالفيروس، علما بأنّ أفراد أسرة الرئيس بمن فيهم زوجته نزعوا الكمامات عن وجوههم أثناء حضورهم المناظرة الأولى في القاعة في كليفلاند بولاية أوهايو.

وقال بايدن "أعتقد أنه سيتعين علينا اتباع إرشادات صارمة للغاية هذه المرة. لقد أصيب الكثير من الناس. إنها مشكلة خطيرة للغاية".

ومساء الإثنين عاد ترامب إلى البيت الأبيض إثر قضائه أربعة أيام في المستشفى للعلاج من مرض كوفيد-19 الذي لم يشف منه تماما بعد، وقد وجه فورا دعوة إلى الأميركيين "للخروج" لكن مع "توخي الحذر"، واعداً باستئناف حملته الانتخابية قريبا.

لكن الفريق الطبي للرئيس أكد أن خروج ترامب من المستشفى لا يعني العودة إلى الوضع الطبيعي. وأوضح طبيب الرئيس شون كونلي إنه "متفائل بحذر"، مشيرا إلى أن الأطباء لا يمكنهم أن يؤكدوا أنهم مرتاحون تماما للوضع قبل أسبوع.

الأكثر قراءة اليوم

مجندة إسرائيلية من أصول يمنية تحت أنظار حزب الله.. فما قصتها؟ (صورة)

مدير الطب الوقائي يحذر: قد نصل إلى سيناريو إعادة إغلاق قطاع غزة في هذه الحالة..

شاهد: فيديو يوضح معاناة ترامب في التقاط أنفاسه بعد الخروج من المستشفى

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

في أول لقاء بينهما: بن زايد يدعو لـ "حل الدولتين" وأشكنازي يطالب الفلسطينيين بالمفاوضات المباشرة

كاتب إماراتي يبارك قصف الاحتلال لغزة (صورة)

غانتس يوقع امرا عسكريا لمصادرة اموال حماس والسلطة التي تنقل للاسرى

الأخبار الرئيسية

أمير سعودي يزعم : ياسر عرفات رقص فرحا..ومصر لم تعلم عن أوسلو (فيديو)

واللا الاسرائيلي: قطاع غزة على صفيح ساخن.. وحماس غير راضية عن سير التفاهمات الأخيرة!

السفير الامريكي في اسرائيل

السفير الأمريكي في تل أبيب يحذر من فوز جو بايدن :سوف يكون نقمة على اسرائيل ودول الخليج

سرايا القدس تهدد الاحتلال: المعركة المقبلة ستكون بتكتيكات مختلفة تمامًا سيشهدها الميدان واقعًا

في أول لقاء بينهما: بن زايد يدعو لـ "حل الدولتين" وأشكنازي يطالب الفلسطينيين بالمفاوضات المباشرة