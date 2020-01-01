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شاهد: البدء بإنشاء خزانات الوقود الحكومي (الماصوف) على الحدود المصرية الفلسطينية

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 12:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: البدء بإنشاء خزانات الوقود الحكومي (الماصوف) على الحدود المصرية الفلسطينية



غزة /سما/

أفادت وزارة الحكم المحلي، بغزة، اليوم الثلاثاء، أنه تم البدء بإنشاء خزانات الوقود الحكومي (الماصوف) جنوب قطاع غزة، على الحدود المصرية الفلسطينية.

وقالت في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): إن المشروع، تحت إشراف وزارة الحكم المحلي، بإشراف مباشر من م. سعيد عمار، وكيل مساعد الوزارة، ورئيس إدارة مشاريع الإدارة العامة للبترول.



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في سياق منفصل، أضافت: وبتمويل من الهيئة العربية الدولية لإعمار فلسطين، وبمشاركة الإدارة العامة للمشاريع، بوزارة الحكم المحلي، وكل من بلديات غزة، والزهراء، والمغراقة، ووزارة الأشغال العامة، تم البدء بأعمال الرفع المساحي ومراجعة التصميم، تمهيدًا لطرح مشروع تطوير شارع الحرية.

الجدير ذكره أن شارع الحرية، يعد من أكثر الشوارع الحيوية التي تربط شارعي صلاح والرشيد، بطول 3.5 كيلومتر، ويحوى العديد من المرافق التعليمية والمؤسسات الرسمية.
 

#غزة #الحكم المحلي #خزانات الوقود الحكومي #الماصوف #مصر #قطاع غزة
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