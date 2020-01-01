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الرئيس يهنئ نظيره المصري: نثمن جهودكم الكبيرة ودوركم الفاعل بالدفاع عن قضايا أمتنا العادلة

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 11:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهنئ نظيره المصري: نثمن جهودكم الكبيرة ودوركم الفاعل بالدفاع عن قضايا أمتنا العادلة



رام الله /سما/

 هنأ الرئيس محمود عباس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقال الرئيس في برقية التهنئة: "باسم دولة فلسطين وشعبها، وبالأصالة عن نفسي، نتقدم لفخامتكم ومن خلالكم لحكومة ولشعب مصر الشقيق، بأسمى عبارات التهاني الأخوية، لمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، سائلين الله عز وجل أن يوفقكم بتحقيق ما تصبون وشعبكم الشقيق إليه من أهداف وتطلعات".

وأضاف الرئيس " نثمن جهودكم الكبيرة ودوركم الفاعل في الدفاع عن قضايا أمتنا العادلة، ومناصرتكم ودعمكم المتواصل لشعبنا ولقضيته ولنضاله المشروع من أجل نيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والسيادة على أرضنا الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف، واثقين من استمرار دعمكم الأخوي من أجل الوصول إلى هذا الهدف النبيل".

#الرئيس عباس #عبد الفتاح السيسي #حرب اكتوبر #مصر #فلسطين

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