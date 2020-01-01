  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كورونا في القدس: 102 إصابة جديدة بالفيروس خلال يومين

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا في القدس: 102 إصابة جديدة بالفيروس خلال يومين



القدس المحتلة / سما /

أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر مساء الأحد، عن إصابة 102مقدسيا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليومين الأخيرين.

وقال الجبريني في بيانه إن المدينة "شهدت اليوم وأمس تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 194 حالة شفاء".

وأفاد الجبريني بانخفاض مجمل الإصابات النشطة إلى 1069 إصابة.

وذكر الجبريني أن "محطتي الفحص في الشيخ جراح وجبل المكبر تعملان يوميا حتى نهاية الأسبوع من الثالثة بعد الظهر لغاية الحادية عشرة قبل منتصف الليل".

#القدس #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : 4 دول عربية تعرقل المصالحة بين فتح وحماس

مجندة إسرائيلية من أصول يمنية تحت أنظار حزب الله.. فما قصتها؟ (صورة)

“شعرتُ بالراحة والسلام الداخلي”.. أميرة بلجيكا التي أثبت الحمض النووي أن الملك والدها لا تريد منه شيئاً

شاهد: فيديو يوضح معاناة ترامب في التقاط أنفاسه بعد الخروج من المستشفى

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

اسعار العملات مقابل الشيكل

غانتس يوقع امرا عسكريا لمصادرة اموال حماس والسلطة التي تنقل للاسرى

الأخبار الرئيسية

سرايا القدس تهدد الاحتلال: المعركة المقبلة ستكون بتكتيكات مختلفة تمامًا سيشهدها الميدان واقعًا

في أول لقاء بينهما: بن زايد يدعو لـ "حل الدولتين" وأشكنازي يطالب الفلسطينيين بالمفاوضات المباشرة

مدير الطب الوقائي يحذر: قد نصل إلى سيناريو إعادة إغلاق قطاع غزة في هذه الحالة..

45

تتصدرها إسرائيل.. يديعوت: ضغوطات على الاتحاد الأوروبي لمنع تحويل الأموال إلى منظمات فلسطينية

النخالة: سنشارك بانتخابات المجلس الوطني بشرط أن تكون مفصولة عن انتخابات المجلس التشريعي