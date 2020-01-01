الصحة الإسرائيلية: 20 وفاة و3007 إصابات بكورونا

القدس المحتلة / سما /

توفي 20 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 3007 إصابات جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1,784 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في اسرائيل، في آذار/ مارس الماضي. وأظهرت المعطيات أن الساعات الـ24 الأخيرة شهدت تسجيل أكثر من 35 حالة وفاة.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 872، علما بأن وزارة الصحة الإسرائيلية كانت قد حدد 800 حالة خطرة على أنها "سقف عدم قدرة استيعاب الجهاز".

فيما انخفض عدد الحالات التي تحتاج إلى تنفس اصطناعي بواقع حالتين منذ منتصف الليلة الماضية، وبلغ 220 حالة.

ويرقد في المستشفيات الاسرائيلية 1,609 مرضى، بينهم 314 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 57,613 مصابا العلاج المنزلي، و4,587 في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.