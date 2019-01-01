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الرئيس عباس يهاتف رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يهاتف رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم



رام الله / سما /

هاتف  الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية علي زيدان أبو زهري، مثنيا على ما قدمته اللجنة الوطنية والعاملون بها من حسن الآداء وسرعة الاستجابة في العمل لدى المؤسسات الدولية المتخصصة في المجالات التربوية والثقافية والعلمية بالتعاون مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة.

وجاء هذا الاتصال في ضوء اطلاع الرئيس على التقارير الصادرة عن اللجنة الوطنية فيما يتعلق بمساهماتها في ظل ازمة تفشي جائحة كورونا، وتقرير اعمال اللجنة للعام 2019.

من جانبه، شكر أبو زهري، الرئيس على هذا الاتصال وعلى دعمه المتواصل للجنة، مشيرا الى أن ذلك يعكس اهتمام القيادة السياسية بأهمية حضور فلسطين في المنظمات الدولية المتخصصة، وأن ذلك سيشكل حافزا للجنة الوطنية وكوادرها كافة نحو مزيد من العطاء والعمل والتميز في خدمة فلسطين وشعبها وقضيتها العادلة، ودعم وتعزيز الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين.

#الرئيس عباس #منظمة التحرير #علي زيدان أبو زهري

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