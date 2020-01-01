نقابة العاملين بغزة: فصل مسشفى المقاصد للموظفين له تداعيات سياسية خطيرة

غزة / سما /

عقدت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية في المحافظات الجنوبية اجتماعا مع ممثلين عن الموظفين المفصولين من قبل إدارة مستشفي المقاصد لمناقشة المشكلة و الإجراءات التي قامت بها إدارة المستشفى المقاصد وفصلهم من العمل.



واعتبر سلامة أبو زعتير رئيس النقابة في تصريح صحفي، أن اتخاذ قرار الفصل فيه إجحاف واضح وله تداعيات وانعكاسات خطيرة، بأبعادها السياسية والوطنية، فبرغم أن سياسة المستشفى الوطنية كما جرت العادة بأنها كانت تضع الحلول في حال المنع الأمني من قبل الاحتلال لموظفي المستشفى من كل أنحاء الوطن، لضمان استمراريته بالعمل وأمنه واستقراره الوظيفي، وهناك أمثلة وتجارب سابقة، إلا أنها تخطت المألوف في قضية هؤلاء الموظفين.

وأكد أبو زعيتر على حق الموظفين بالعمل ووقف قرار الفصل، فمنهم من عمل أكثر من 33عاما، وقضى زهرة شبابه وعطائه في المستشفى، وهذه الإجراءات التعسفية، تنتهك حقوقهم وكرامتهم، بدل مكافأتهم على خدمتهم وعطائهم، وخصوصية ظروفهم الحالية.

وحذر بأن مثل هذه الإجراءات التعسفية ستتكرر إذا ما واجهت الإدارة موقفا نقابيا وتضامنا صلبا وموحدا، وعليه ستقوم النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية بالتعاون مع القيادة النقابية بنصرة ودعم الموظفين المفصولين لممارسة الحق النقابي والدفاع عن حقوقهم بمزيد من التحركات النقابية والنضالية والقانونية حتى العدول عن القرار الجائر.

ودعا أبو زعيتر إدارة المستشفى لإلغاء قرار الفصل، وعودة الأمور إلى نصابها بشكل وطني واخلاقي، داعيا ممثلين النقابة في المستشفى لمزيد من الضغط والفعاليات النقابية لحماية حقوق العاملين وخاصة قضية المفصولين، والتي تحتاج الصلابة في الموقف النقابي، والعلاج السليم بما يخدم العاملين ومصالحهم واستمرارها بالعمل وحمايتهم اجتماعيا وقانونيا.