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الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني في الخليل

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 08:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني في الخليل



الخليل / سما /

كشفت الشرطة، اليوم الثلاثاء، ملابسات جريمة ابتزاز أخلاقي طال مواطنة عبر تطبيق الواتساب وقبضت على الفاعل في الخليل.     

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة بأنه وبناءً على شكوى تقدمت بها مواطنة لدائرة مكافحة الجرائم الالكترونية بالمباحث العامة تتعلق بقيام مجهول بابتزازها أخلاقيا مقابل عدم نشر صورها الخاصة عبر  تطبيق الواتساب، على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري الالكتروني لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل.

وأضافت: بأنه وبعد الانتهاء من جمع المعلومات والأدلة الالكترونية، تم حصر الاشتباه من قبل دائرة مكافحة الجرائم الالكترونية بأحد الأشخاص والقاء القبض عليه وضبط الهاتف المستخدم بالجريمة والذي يحوي صور المشتكية والتحرز عليه .

وأكدت توقيف المشتبه به واحالته للنيابة العامة لاستكمال المقتضى القانوني بحقه حسب الأصول.

#الشرطة #جريمة ابتزاز أخلاقي #ابتزاز الكتروني

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