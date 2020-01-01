ترمب: أنا بخير وأتطلع لمناظرة بايدن يوم 15 أكتوبر في ميامي

واشنطن /سما/

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه على ما يرام بعد خروجه من المستشفى، مضيفا أنه يتطلع لمناظرة المرشح الديمقراطي جو بايدن يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر في ميامي.



وقال في تغريدتين عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أنا بأفضل حال"، مضيفا "أتطلع للمناظرة التي ستنعقد مساء خميس 15 من أكتوبر في ميامي. ستكون عظيمة!".



ووصل ترامب، فجر اليوم الثلاثاء، إلى البيت الأبيض، عائداً من المستشفي العسكري، في ماريلاند، بعد مكوثه بها ثلاثة أيام، للعلاج من مرض فيروس (كورونا).



وخرج ترامب من مستشفى (والتر ريد)، سيراً على قدميه مرتدياً كمامة، قبل أن يستقل مروحيته، تمهيداً لنقله إلى البيت الأبيض.



وقبل خروجه من المستشفى، كتب ترامب على (تويتر): أنه سيعود قريباً لمواصلة الحملة الانتخابية، مشيراً إلى أن "الأخبار الكاذبة تظهر فقط استطلاعات الرأي المزيفة"، وفق تعبيره.

