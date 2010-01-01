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"فيسبوك" يحذف منشورا لترامب ادعى فيه أن الإنفلونزا أكثر فتكا من كورونا

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فيسبوك" يحذف منشورا لترامب ادعى فيه أن الإنفلونزا أكثر فتكا من كورونا



واشنطن /سما/

حذف موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تدوينة نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، وزعم فيها أن الإنفلونزا أكثر فتكا من فيروس كورونا المستجد.

وأشارت شبكة "سي إن إن" إلى أن ترامب قال في منشوره المحذوف "كل سنة يموت الكثير من الناس، أحيانا أكثر من 100 ألف شخص، بالإنفلونزا على الرغم من توفر اللقاح. هل يجب علينا أن نغلق بلدنا؟ لا، لقد تعلمنا كيف نتعايش معها (الإنفلونزا)، بنفس الطريقة التي نتعلم بها التعايش مع كوفيد 19، الذي يعتبر أقل فتكا لدى معظم السكان".

يذكر أن 209000 أمريكي توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا هذه السنة، وهي حصيلة تفوق ضحايا الإنفلونزا في المواسم الخمسة الماضية.

وتشير أرقام المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض إلى أن الحصيلة السنوية لضحايا الإنفلونزا تراوحت ما بين 12000 و61000 منذ 2010.

يذكر أن 1968 هي آخر سنة بلغ فيها ضحايا الإنفلونزا في الولايات المتحدة 100 ألف.

#فيسبوك #ترامب #فيروس كورونا #الإنفلونزا

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