مدير الطب الوقائي يحذر: قد نصل إلى سيناريو إعادة إغلاق قطاع غزة في هذه الحالة..

غزة / سما /

حذر مجدي ضهير مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة، من خطورة استمرار ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وقال ضهير في تصريحات صحفية، " قد نصل إلى سيناريو إعادة إغلاق قطاع غزة بالكامل لو استمرت اعداد الاصابات في الارتفاع"، مشددا على أنه في حال ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا فإن ذلك سيشكل خطرا حقيقيا على غزة.

وأوضح أن وزارته تعمل على تجهيز المنظومة الصحية لفصل الشتاء في خضم انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنها وصلت إلى مستوى جيد من الجهوزية للتعامل مع فيروس كورونا.

ولفت إلى أنه جاري تعظيم الجهوزية بأجهزة التنفس الاصطناعي واستقبال أعداد أكبر من المصابين بفيروس كورونا في غزة، وزيادة القدرة في عدد المسحات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا.

ونبّه إلى أن تخفيف الإجراءات في بعض المناطق يخضع للالتزام بالإجراءات الوقائية حتى لا يتفشى فيروس كورونا مجددًا فيها، مشددا على دور المواطن القوي للحفاظ على سلامته للوقاية من فيروس كورونا.