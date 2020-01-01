نائب الرئيس الأذربيجاني لا يتعهد بعدم استخدام السلاح الإسرائيلي ضد ارمنيا

القدس المحتلة / سما /

صرح نائب الرئيس الاذربيجاني التشين اميربايوف، اثناء لقاء مع إذاعة إسرائيلية بأنه لا ينبغي التعامل بجدية مع ادعاءات أرمينيا التي تتحدث عن نوايا إسرائيل بوقف توريد الأسلحة الى أذربيجان.

وأكد نائب الرئيس الاذربيجاني ان بلاده وإسرائيل برهنوا عبر السنين الماضية انهما يحترمان المصالح الوطنية المتبادلة لكل منهما. وحسب قوله فإن التعاون العسكري بين البلدين غير موجه ضد أي دولة ثالثة بما في ذلك أرمينيا.

وردا على سؤال هل تتعهد أذربيجان بألا يتم استخدام السلاح الإسرائيلي المصدر الى أذربيجان، داخل المناطق السيادية لأرمينيا، رد نائب الرئيس الاذربيجاني: "من غير الممكن ان تتوقع ان تقف أذربيجان في الوقت الذي تقصف خلاله أرمينيا بلدات ومناطق اذربيجانية.

وفي ذات السياق، قال الرئيس السوري بشار الأسد ان تركيا تشجع القتال في إقليم ناغورني قره باغ، وانها تنقل الى الإقليم نشطاء إرهابيين سوريين.

وأضاف الرئيس السوري في مقابلة صحفية مع صحيفة "سبوتنيك" الروسية انه من الممكن قول هذا بكل تأكيد حتى لو لم تكن بيديه ما يثبت ذلك.