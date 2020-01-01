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محافظ جنين يقرر تمديد الإغلاق في بلدة الطيبة

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ جنين يقرر تمديد الإغلاق في بلدة الطيبة



جنين / سما /

أصدر محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم الثلاثاء، قراراً بتمديد الإغلاق في بلدة الطيبة.

وقالت في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): إنه بعد تقييم الحالة الوبائية في بلدة الطيبة، فقد تقرر تمديد إغلاق البلدة لثلاثة أيام إضافية حتى مساء يوم الجمعة المقبل، مع التأكيد على دعوة المصابين والمخالطين الالتزام بالحجر المنزلي.

وشدد على أن ساعات رفع الإغلاق لقضاء الاحتياجات الأساسية للمواطنين، هي ما بين العاشرة صباحاً والثانية ظهراً.

وأعلن صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 34 إصابة جديدة بالفيروس بالمحافظة خلال الساعات الـ 24 الماضية. 
 

#محافظ جنين #فيروس كورونا #اغلاق #بلدة الطيبة

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