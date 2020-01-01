88% من المستطلعين في الضفة لا يفضلون أسلوب التدريب والتعليم الإلكتروني

رام الله /سما/

أظهرت نتائج أول استطلاع للرأي يتعلق بآراء وتوجهات الجمهور الفلسطيني حول واقع التعليم الالكتروني واحتياجات سوق التدريب في الضفة الغربية ان ما يقارب 88% من المستطلعين لا يفضلون اسلوب التدريب والتعليم الالكتروني مقابل 22% يقيمون إيجابا أسلوب التدريب والتعليم الالكتروني (أون لاين أو عن بعد) أكثر من التدريب المباشر وجهاً لوجه.

وبحسب الاستطلاع الذي نفذته شركة (A2Z) للتدريب والاستشارات، فإن عدم تفضيل اسلوب التعليم الالكتروني يعود لعدد من الاسباب، أبرزها ضعف قدرات المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب التي تقدم خدمات التعليم الالكتروني بواقع 55%، وعدم التاكد من نتائج وجدوى عملية التعليم/ التدريب الالكتروني بواقع 54%، وعدم وجود منصات تدريب او مصادر تعليمية كافية للتعليم الالكتروني بواقع 41%، وصعوبة الاستخدام من قبل الجمهور بواقع 40%.

وفيما يتعلق بالجهات التي يثق المتدربون بكفاءتها، فقد بينت النتائج أن المستطلعين يفضلون الحصول على تدريب من خلال مراكز التعليم المستمر التابعة للجامعات بواقع 39%، ثم المدربين الأفراد بواقع 31%، ثم الجمعيات والمؤسسات غير الربحية بواقع 29%، تليها المراكز الخاصة بواقع 26%، ثم مراكز التدريب المهني الحكومية بواقع 23%.

وفيما يتعلق بأنماط التعليم المباشر وغير المباشر، وتبين نتائج المسح أن المستطلعين يفضلون المشاركة بأنشطة ودورات التدريب والتعليم المباشر في الميدان بوجود المدرب (وجهاً لوجه) بواقع 72%، ولقاءات التدريب الالكتروني (أون لاين- لقاء مع المدرب) بواقع 34%، والتدريب الشخصي (من خلال مدرب منفرد) بواقع 29%.

ووفق نتائج الاستطلاع، فقد اشار الجمهور الى مجموعة من الوسائل التي يستخدمها المستطلعون من أجل البحث عن فرص تدريب ملائمة لاحتياجاتهم في السوق الفلسطيني، أبرزها البحث عبر شبكة الانترنت بواقع 69%، والمعرفة الشخصية بالمراكز والجهات التدريبية المتاحة بنسبة 42%، والاستعانة بالمقربين بنسبة 39%.

أما فيما يتعلق بجودة البرامج التدريبية المتوفرة بالسوق المحلي، فقد أشار 5% من المشاركين بالاستطلاع الى انها ممتازة، و 58% قالوا انها متوسطة، و 26% رأوا انها ضعيفة، و11% قالوا أنهم لا يعرفون.

وفيما يتعلق بالموضوعات التدريبية التي يعتقد المستطلعون انها اكثر اهمية بالنسبة لهم، فكانت على التوالي من ناحية الافضلية، وهي تعلم اللغات بواقع 60%، والمهارات الحياتية وتطوير الذات 48%، ومهارات الحاسوب والبرمجة والتكنولوجيا 38%، ومهارات مرتبطة بالتخصص 34%، ومهارات ادارية ومالية 33%، ومهارات التسويق الالكتروني 24%، والاشغال والحرف اليدوية 23%.

وشمل الاستطلاع 111 مشاركا ومشاركة من مختلف مدن الضفة الغربية، منهم 45% ذكور، و 55% من الاناث.

وأشار مدير شركة (A2Z) وسيم برغال الى ان هذا المسح الذي يعد الاول من نوعه على مستوى فلسطين، يهدف الى توفير بيانات متكاملة حول توجهات الجمهور الفلسطيني فيما يتعلق بالتعليم الالكتروني واحتياجات سوق التدريب في الضفة الغربية، بالاضافة الى قياس مستوى رضا الجمهور الفلسطيني حول أنماط التعليم وجودة برامج التدريب وأداء المؤسسات والمراكز التي تقدم خدمات التدريب بصفة خاصة.

من جانبه، أشار الباحث سامر سعيد الى أهمية هذا المسح ودوره في تطوير قطاع التدريب في فلسطين والحاجة الى تكرار هذه المسوح لتوفير البيانات اللازمة ورفد السوق الفلسطيني بالمعلومات الضرورية حول هذا القطاع.

وتستعد شركة شركة (Z2A) حاليا لإطلاق أكبر منصة تقدم خدمات التدريب على مستوى فلسطين والوطن العربي كوسيط ما بين مختلف مراكز التدريب والجمهور الفلسطيني والعربي وتمكين الجمهور من طلب خدمات التدريب في كافة القطاعات والمجالات المختلفة.