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"مباحث كورونا" تُوقف 131 مخالفًا لإجراءات الوقاية والسلامة

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مباحث كورونا" تُوقف 131 مخالفًا لإجراءات الوقاية والسلامة



غزة /سما/

أوقفت دائرة "مباحث كورونا" بالمباحث العامة في الشرطة في قطاع غزة، 131 شخصًا من أصحاب المنشآت التجارية، والمواطنين غير الملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الدائرة، في تقريرها اليومي؛ أنها أوقفت 46 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، وأنهت 35 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.

ولفتت إلى أنها أغلقت 93 محلًا ومنشأة تجارية، من بينها: ملعب كرة قدم، وصالة ألعاب رياضية غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة.

وأوقفت 85 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

وأشارت إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل المباحث العامة بالشرطة، ومن ضمنها "مباحث كورونا"، مهامها اليومية في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.

#غزة #مباحث كورونا

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