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"الطاقة" بغزة: وافقنا على عرض اتحاد المقاولين للشروع بإنتاج كهرباء وبيعها بسعر 2 شيكل

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الطاقة" بغزة: وافقنا على عرض اتحاد المقاولين للشروع بإنتاج كهرباء وبيعها بسعر 2 شيكل



غزة /سما/

أعلن مدير دائرة تنظيم الطاقة ياسر حسونة موافقة سلطة الطاقة على المشروع المقدم من إتحاد المقاولين لتخفيض سعر كيلو الكهرباء التجارية المقدمة للمواطنين.

وقال حسونة: إن الفترة الماضية شهدت لقاءات مع اتحاد المقاولين، من باب تشجيع الاسثمار لحل مشكلة الكهرباء، موضحاً أن نقيب المقاولين أسامة كحيل، تقدم بعروض استثمار لسلطة الطاقة، تضمنت إنتاج كهرباء، بسعر 2 شيكل للمواطنين، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.

وأضاف: "سلطة الطاقة اجتمعت ودرست عرض اتحاد المقاولين، ووافقت عليه، وخاطبت كحيل بشكل رسمي للشروع في العمل، بما تم الاتفاق عليه".

وفي السياق أشار حسونة إلى أن سلطة الطاقة ملتزمة بالتسعيرة التي أصدرتها قبل أسابيع، بحيث لا تزيد عن 2.5 شيكل.

وكان نقيب اتحاد المقاولين الفلسطينيين بغزة أسامة كحيل، أعلن في وقت سابق عن توصل الاتحاد لآلية لتخفيض سعر كيلو الكهرباء التجاري إلى المواطن 2 شيكل فقط، متوقعاً أن يتم تنفيذ المشروع خلال أسبوع، لاسيما أن الاتحاد يستعد لتوقيع العقد مع سلطة الطاقة مباشرة.

#غزة #سلطة الطاقة #اتحاد المقاولين

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