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شؤون اللاجئين: توزيع 500 شيكل لأربعة آلاف طالب وطالبة جامعيين

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
شؤون اللاجئين: توزيع 500 شيكل لأربعة آلاف طالب وطالبة جامعيين



رام الله /سما/

أعلن مدير عام دائرة شؤون اللاجئين، أحمد حنون، الانتهاء من توزيع منحات "وقفة عز" لأربعة آلاف طالب وطالبة جامعيين في  المخيمات بالضفة وغزة.

وأوضح حنون في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح الثلاثاء، أن المنحة بقيمة 500 شيكل لكل طالب وطالبة، منها 846 وزعت في قطاع غزة، واستهدفت ليس الفئات الاكثر احتياجاً فقط، وإنما جميع الطلبة المسجلين للانتفاع من هذه المنحة، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة، جراء جائحة (كورونا).

من جانب آخر، حذر حنون من الخطر غير المسبوق، الذي تتعرض له وكالة (أونروا) جراء العجز المالي، الذي وصل إلى 200 مليون دولار، وعجزها عن دفع رواتب موظفيها .

وأشار حنون إلى جهود سيقوم بها المفوض العام للوكالة، بزيارة عدد من دول الخليج؛ لحثها على الوفاء بالتزاماتها، وما تم التوافق عليه خلال السنوات الماضية، مشيداً بموقف السعودية الداعم، والتزامها مؤخراً بـ 25 مليون دولار؛ لدعم الوكالة.
 

#دائرة شؤون اللاجئين #صندوق وقفة عز

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