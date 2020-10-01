لديها أطول ساقين بالعالم.. فتاة يزيد طولها على مترين وتحتاج بضعة سنتيمرات لتحقِّق لقباً جديداً (صور)

وكالات

تمتلك فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً أطول ساقين في العالم، حيث يبلغ طول جسدها 2.08 متر، وتمتلك طموحاً كبيراً لأن تصبح عارضة أزياء، إلا أن ذلك له جوانب سلبية أيضاً على الفتاة خصوصاً فيما يتعلق بالملابس.

ساق أطول من أخرى: صحيفة The Daily Mail البريطانية قالت، الثلاثاء 6 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إن الفتاة ماسي كورين لم تدرك أنه بإمكانها المشاركة في مسابقة موسوعة غينيس للأرقام القياسية إلا حين عُرض عليها سروال مخصص لها من نوع الليغنز.

يتجاوز طول ساق ماسي اليسرى 1.34 متر وساقها اليمنى أقصر قليلاً، وهو ما مكنها من إزاحة نجمة كرة السلة الروسية إيكاترينا ليسينا، التي يبلغ طول ساقيها 1.32 متر، عن المركز الأول.

تقول ماسي إن "امتلاك ساقين طويلتين له سلبياته بالتأكيد، إذ يرتطم رأسك بالأبواب حين تمر عبرها، وعند ركوب السيارات، وتجد صعوبة في العثور على الملابس المناسبة".

لكنها شجعت الآخرين الذين يتمتعون بصفات جسدية فريدة بالقول: "لا تخجلوا منها، بل احتفوا بها".

ماسي تقترب من لقب جديد: تنحدر ماسي من مدينة أوستن بولاية تكساس، وتفوق والدتها تريش طولاً بكثير، التي يبلغ طولها 170 سم، لكن والدها كاميرون يبلغ طوله حوالي 195 سم، بينما يبلغ طول شقيقها جاكوب حوالي 190 سم، وفقاً للصحيفة البريطانية.

حين وُلدت ماسي، كان يبلغ طولها 48 سم، وهو ضمن الطول المتوسط، ولكن عندما بلغت التاسعة من عمرها، بلغ طولها 170 سنتيمتراً.

يتعين على ماسي أن تنمو بضعة سنتيمترات قليلة، لتنال بذلك لقب أطول امرأة على قيد الحياة، الذي تحمله صن فانغ (33 عاماً)، الصينية التي يبلغ طولها 2.20 متر.

أما أطول امرأة على الإطلاق فكانت صينية أيضاً، وهي تسنغ جينليان، التي توفيت عام 1982، وكان يبلغ طولها 2.46 متر.