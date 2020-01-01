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زكريا الأغا: مساواة الرواتب بين موظفي الضفة وغزة حق دستوري ولا علاقة له بالأزمة المالية

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
زكريا الأغا: مساواة الرواتب بين موظفي الضفة وغزة حق دستوري ولا علاقة له بالأزمة المالية



غزة /سما/

دعا عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية سابقاً، زكريا الأغا، لضرورة المساواة بين رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزّة.

وقال الأغا في تصريحٍ عبر حسابه بموقع (فيسبوك): "إن مساواة رواتب الموظفين في جناحي الوطن، حق دستوري وقانوني، وقطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وليس حمولة زائدة، ولا علاقة له بالأزمة المالية، التي تمر بها السلطة".

وأضاف: "فلتوزع الميزانية المتوفرة للرواتب لدي السلطة بالعدل على جميع الموظفين في شطري الوطن، وعندها سيقدر الجميع الظروف التي نمر بها ما دام الجميع، سيعانون نفس المعاناة فالمساواة في الظلم عدل".

وأكّد الأغا على أنّ استمرارالوضع الحالي في التمييز الجغرافي والوظيفي، لم يعد مقبولاً على الإطلاق، مشددًا بالقول: "نحن أبناء وطن واحد، ومن حق كل مواطن في هذا الوطن، أنّ يشعر بالمساواة في الحقوق والواجبات".



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#زكريا الاغا #موظفي السلطة #رواتب الموظفين #السلطة الفلسطينية
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