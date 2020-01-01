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التربية والتعليم: المدارس لم تُسجل كبؤر لتفشي وباء كورونا

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية والتعليم: المدارس لم تُسجل كبؤر لتفشي وباء كورونا



رام الله /سما/

قال صادق الخضور، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: "ان الحالة الوبائية لم تخرج عن السيطرة في المدارس، حتى بعد فتحها لجميع الصفوف من الأول حتى  الثاني عشر، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم تسجل المدارس كبؤر لتفشي الوباء، وأن ما يحدث من إغلاقات لبعض المدارس، هو نتيجة حالات فردية امتداداً لما هو  موجود في المجتمع".

واضاف الخضور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، إنه بات واضحاً لدى الطلبة والأهالي والمعلمين، آلية التعليم وتقسيم أيام توجه الطلبة للمدارس، إضافة إلى إجراءات السلامة العامة، وتأقلم الطلاب معها.

#التربية والتعليم #مدارس #فيروس كورونا #فلسطين

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