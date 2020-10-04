  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كريستيانو رونالدو مهدد بالاستدعاء إلى المحكمة مجددا بشأن قضية الاغتصاب

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
كريستيانو رونالدو مهدد بالاستدعاء إلى المحكمة مجددا بشأن قضية الاغتصاب



وكالات

ستخضع عارضة الأزياء الأمريكية كاثرين مايورغا لتقييم "قدرتها العقلية"، وبعد ذلك قد يتم استدعاء مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو للإدلاء بشهادته في قضية "الاغتصاب الشهيرة".

وكتبت صحيفة ميرور البريطانية أن مايورغا البالغة من العمر 36 عاما ستخضع  لتقييم "قدرتها العقلية" لتحديد ما إذا كانت قد فهمت شروط العقد وسداد مبلغ 375 ألف دولار مقابل الحفاظ على السرية لكي لا تناقش مايورغا جلسات المحكمة في وسائل الإعلام.

ويستند اتهام المرأة التي تدعي أن كريستيانو رونالدو اغتصبها على وجه التحديد إلى حقيقة أنها لم تفهم شروط العقد جيدا.

وقالت كاثرين إنها تقدمت ببلاغ لشرطة لاس فيغاس، لإثبات الواقعة، مشيرة إلى أنها تواصلت مع الفريق القانوني لكريستيانو رونالدو، الذي فضل تسوية الأمور بعيدا عن المحكمة، وانتهى الأمر بحصولها على 375 ألف دولار كتعويض.

وبعد اجتياز التقييم، ستمثل المرأة مرة أخرى أمام محكمة لاس فيغاس، وإذا تم تأكيد حالتها العقلية، فقد يتم استدعاء رونالدو البالغ 35 عاما مرة أخرى إلى جلسة مفتوحة للإدلاء بشهادته.

وتقدمت عارضة الأزياء الأمريكية كاثرين مايورغا في سبتمبر 2018 بشكوى في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، متهمة النجم البرتغالي باغتصابها ليلة الـ12 من يونيو 2009 في أحد فنادق مدينة لاس فيغاس، قبل أن تتم تبرئته من التهمة في عام 2019.

#كريستيانو رونالدو #اغتصاب #اليوفي #صحيفة ميرو #لاس فيغاس
كرستيانو2.

الأكثر قراءة اليوم

مرفق الرابط.. نشر رابط فحص الأسماء المستفيدة من المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

صحيفة : 4 دول عربية تعرقل المصالحة بين فتح وحماس

النيابة بغزة تصدر بيانا مهما بشأن حادثة مقتل الصراف البشيتي

مجندة إسرائيلية من أصول يمنية تحت أنظار حزب الله.. فما قصتها؟ (صورة)

لجنة طوارئ محافظة غزة: قرارات جديدة بشأن تخفيف الإجراءات وفتح الأسواق وصالونات الحلاقة

“شعرتُ بالراحة والسلام الداخلي”.. أميرة بلجيكا التي أثبت الحمض النووي أن الملك والدها لا تريد منه شيئاً

شاهد.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب طولكرم

الأخبار الرئيسية

النخالة: سنشارك بانتخابات المجلس الوطني بشرط أن تكون مفصولة عن انتخابات المجلس التشريعي

555

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

قيادي بالشعبية: وفد حركة فتح قدم إجابات واضحة حول قضايا مستقبلية طرحتها الجبهة

تسجيل 10 وفيات و475 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سرايا القدس : جاهزون لأي مواجهة وسنفاجئ الاحتلال