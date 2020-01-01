شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

غزة /سما/

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تحديثاً للخارطة الوبائية، الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بين المواطنين في القطاع.

وأشارت الوزارة في إطار الخارطة الوبائية، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بين المواطنين، وصل إلى 3573 إصابة.

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، إلى أنه تم تسجيل 70 حالة تعافٍ جديدة في صفوف المصابين.

وذكرت أن المختبر المركزي فحص 2068 عينة جديدة خلال نفس الفترة.



