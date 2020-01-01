المالكي يلتقي رئيس مكتب تمثيل جمهورية كوريا الجديد لدى فلسطين

رام الله /سما/

التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، رئيس مكتب تمثيل جمهورية كوريا الجديد لدى دولة فلسطين سي جن سونج.

ورحبَ المالكي خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، بسونج. وثمّن الجهود المتبادلة في بناء العلاقة التاريخية بين البلدين، داعيا إلى تطويرها وتعزيز مجالات التعاون في القطاعات المختلفة وتبادل الخبرات.

وأكد ضرورة متابعة وعقد جولة جديدة من المشاورات السياسية، مشيداً بالدعم الذي تقدمه جهورية كوريا للمؤسسات الفلسطينية من خلال الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)، والدعم الذي قدمته لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا)، والدعم الذي تلقته دولة فلسطين عبر وزارة الصحة والذي ستتلقاه في الفترة المقبلة من مساعدات طبية ومالية للمساهمة في مكافحة جائحة كورونا والتحديات المترتبة عنها.

بدوره، أكد سونج موقف بلاده الثابت والداعم لحق إقامة الدولة الفلسطينية عبر المفاوضات المباشرة بين الطرفين، مشدداً على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مجال التعليم وتكنولوجيا المعلومات والصحة وغيرها.

وتمنى المالكي لسونج النجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامه الجديدة، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية.