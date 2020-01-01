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إصابة 100 جندي إسرائيلي وعزل 400 داخل قاعدة أخرى

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 100 جندي إسرائيلي وعزل 400 داخل قاعدة أخرى



القدس المحتلة /سما/

 ذكر موقع صحيفة معاريف العبرية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 100 جندي من لواء كفير العسكري أصيبوا بفيروس كورونا داخل إحدى القواعد العسكرية.

وعلم موقع الصحيفة العبرية من مصادره، أن هذه الأعداد ستزداد في الأيام القادمة، مشيرًا إلى أنه يجري أخذ عينات أخرى من جنود.

وأشار الموقع إلى أن 400 جندي عزلوا في القاعدة العسكرية نفسها.

وتأتي هذه الأخبار بعد أخرى عن انتشار الفيروس في قاعدة يتواجد فيها غالبية من المجندات قرب حيفا، حيث أصيب نحو 40 جنديًا، ويدور الحديث عن حالة من الإهمال والسماح للجنود الأصحاء بالاختلاط بالمصابين.

#الجيش الاسرائيلي #فيروس كورونا

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