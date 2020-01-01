  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القبض على شخصين مشتبه بهما بالتنقيب عن الآثار في جنين

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على شخصين مشتبه بهما بالتنقيب عن الآثار في جنين



جنين /سما/

قبضت الشرطة،أليوم على شخصين مشتبه بهما بالتنقيب عن آثار في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبعد ورود معلومات عن قيام شخصين بأعمال الحفر والتنقيب عن آثار في إحدى قرى محافظة جنين، حيث تحركت قوة من شرطة السياحة والآثار في شرطة المحافظة بمساندة مركز شرطة يعبد إلى المكان وتم إلقاء القبض على شخصين وضبط عدة الحفر بحوزتهما .

وأكدت، انه تم توقيف المشتبه بهما والتحرز على المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما تمهيدا لإحالتهما إلى النيابة العامة حسب الأصول.

#الشرطة #التنقيب عن الآثار

الأكثر قراءة اليوم

مرفق الرابط.. نشر رابط فحص الأسماء المستفيدة من المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

النيابة بغزة تصدر بيانا مهما بشأن حادثة مقتل الصراف البشيتي

لجنة طوارئ محافظة غزة: قرارات جديدة بشأن تخفيف الإجراءات وفتح الأسواق وصالونات الحلاقة

“شعرتُ بالراحة والسلام الداخلي”.. أميرة بلجيكا التي أثبت الحمض النووي أن الملك والدها لا تريد منه شيئاً

شاهد.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب طولكرم

طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة شرق رفح

صورة.. إسرائيل تكمل بناء الجدار التحت أرضي على حدود قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

تسجيل 10 وفيات و475 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سرايا القدس : جاهزون لأي مواجهة وسنفاجئ الاحتلال

غانتس يوقع امرا عسكريا لمصادرة اموال حماس والسلطة التي تنقل للاسرى

فيروس

وزارة الصحة بغزة : تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا و70 حالة تعافٍ

صحيفة : 4 دول عربية تعرقل المصالحة بين فتح وحماس