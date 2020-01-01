القبض على شخصين مشتبه بهما بالتنقيب عن الآثار في جنين

جنين /سما/

قبضت الشرطة،أليوم على شخصين مشتبه بهما بالتنقيب عن آثار في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبعد ورود معلومات عن قيام شخصين بأعمال الحفر والتنقيب عن آثار في إحدى قرى محافظة جنين، حيث تحركت قوة من شرطة السياحة والآثار في شرطة المحافظة بمساندة مركز شرطة يعبد إلى المكان وتم إلقاء القبض على شخصين وضبط عدة الحفر بحوزتهما .

وأكدت، انه تم توقيف المشتبه بهما والتحرز على المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما تمهيدا لإحالتهما إلى النيابة العامة حسب الأصول.