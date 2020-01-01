الرؤيا العالمية وجمعية الاتحاد النسائي تقدمان معدات طبية لمكافحة "كورونا" للمستشفى العسكري بنابلس

نابلس /سما/

تم اليوم تسليم معدات طبية للمستشفى العسكري بنابلس بتمويل من مؤسسة الرؤية العالمية وبالشراكة مع جمعية الاتحاد النسائي العربي ومستشفى الاتحاد النسائي، وبرعاية لجنة الطوارئ العليا بالمحافظة، للمساهمة في دعم القطاع الصحي في ظل جائحة كورونا.

وتم التسليم بمشاركة نائب محافظ نابلس عنان الاتيرة وممثلين عن الرؤية العالمية- مكتب وسط الضفة الغربية، ومستشفى الاتحاد النسائي وجمعية الاتحاد النسائي، ولجنة الطوارئ العليا في المحافظة، والمستشفى العسكري.

وأشادت الاتيرة بدور الرؤية العالمية ومساهمتها خلال جائحة كورونا من خلال تزويد القطاعات المختلفة بالمحافظة بالاحتياجات اللازمة لمواجهة الجائحة، وقالت ان ما يميز الرؤية العالمية هو سرعة الاستجابة والمرونة، إضافة الى وجود رؤية واضحة لدى الطواقم.

وثمنت دور الرؤية العالمية وشراكتها مع المؤسسات المحلية لتلبية هذه الاحتياجات، وتمنت استمرار هذا التعاون المثمر في المستقبل لصالح تطوير مستشفى كورونا والذي تم البدء بتجهيزه لخدمة الحالات بالمحافظة.

من جانبه، أشار مدير الرؤية العالمية- مكتب وسط الضفة اشرف اسعيد الى ان مساهمة الرؤية خلال الجائحة في محافظة نابلس وصلت الى حوالي مليون شيقل، وشملت القطاعات الصحية والمدارس والمجالس القروية ومراكز الحجر.

وقدم شكره لمحافظة نابلس ونائبه على التعاون وإدارة الجائحة بشكل مميز، وأضاف ان الرؤية العالمية ستستمر بتقديم الدعم اللازم لهذه القطاعات خلال الفترة القادمة.

من جهته، أشاد مدير مستشفى الاتحاد الدكتور ماجد أبو جيش بالشراكة ما بين جمعية الاتحاد والرؤية العالمية والتي ساهمت بتوفير المعدات الطبية اللازمة للمستشفى العسكري.

وقدم شكره لمحافظة نابلس على رعاية هذه الشراكة وكذلك لجهود الأطباء المميزة في المستشفى العسكري في حماية الأرواح خلال الجائحة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وتحدث الدكتور محمد صالح عن المستشفى العسكري وقدم شكره للمحافظة وللرؤية العالمية ولجمعية الاتحاد على تقديم هذه الاجهزة، مبينا انها سوف تساهم في تقديم الخدمات بشكل افضل وتطوير عمل الطواقم الطبية خلال هذه الجائحة.