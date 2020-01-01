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التوقيع على اتفاقية لانشاء مراكز عزل في مخيمات نابلس ضمن الجهود المبذولة لمواجهة كورونا

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
التوقيع على اتفاقية لانشاء مراكز عزل في مخيمات نابلس ضمن الجهود المبذولة لمواجهة كورونا



نابلس /سما/

 وقع ممثلو مخيمات بلاطة وعسكر الجديد وعسكر القديم، اتفاقية مع وكالة الغوث الدولية (الاونروا) لافتتاح وتأهيل مراكز عزل ضمن الجهود المبذولة لمواجهة فايروس الكورونا في مخيمات نابلس.

وتم التوقيع على الاتفاق في مقر محافظة نابلس برعاية من المحافظ اللواء ابراهيم رمضان واشراف وزارة الصحة الفلسطينية، وذلك بحضور نائب المحافظ عنان الاتيرة، ومدير صحة المحافظة الدكتور رامز دويكات، ونائب مديرة شؤون الاونروا في الضفة، سونه غوتنز، الى جانب مدراء المخيمات الثلاث ورؤساء اللجان الشعبية فيها، ونائب مدير منطقة شمال الضفة في وكالة الغوث محمد الاشقر، وممثل "اوتشا" اياد الشوبكي.

وتنص الاتفاقية على أن توفر اللجان الشعبية للخدمات مرفقا من مرافق المخيم يمكن استخدامه كمركز للعزل لإبقاء الأخطار بعيدة عن المخيم المكتظ، على ان تتولى وزارة الصحة الفلسطينية توفير الكادر الطبي ومتابعة الحالة الوبائية، فيما تزود الأونروا المراكز بما يلزم من أثاث كالأسرّة والفرشات والبطانيات ومواد التعقيم والتنظيف واللوازم ذات الاستعمال الواحد.

واشادت الاتيرة في كلمتها بالدور الذي تلعبه الاونروا على في مساندة ودعم المخيمات الفلسطينية. وتحدثت حول االحالة الوبائية التي تعصف بالمواطنين في المحافظة، وأهم الصعوبات والتحديات التي تواجه لجنة الطوارئ العليا.

واشارت الى بعض التقصير في المخيم الرابع من مخيمات المحافظة (مخيم عين البيت الماء) الذي لم يشارك في الاتفاقية، لافته انه قد عانى مثله مثل باقي المخيمات في مواجهة الفيروس، مشددة على ضرورة تلبية احتياجاته بالسرعة الممكنة حفاظاً على حياة أبنائه.

بدوره، أكد "غوتنز" على مواصلة تقديم يد الدعم والعون للمخيمات الفلسطينية ومساندتها في مواجهة فيروس كورونا، مثنياً على جهود لجنة الطوارىء في نابلس برئاسة المحافظ رمضان في مواجهة هذه الازمة.

#نابلس #مراكز عزل #مخيمات نابلس #فيروس كورونا

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